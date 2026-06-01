Pierpaolo Pretelli torna all’Isola dei Famosi ma non come conduttore

Pierpaolo Pretelli è tornato a partecipare a L'Isola dei Famosi, ma questa volta non come conduttore. La sua presenza è legata a un ruolo diverso rispetto alla stagione precedente. La sua partecipazione è stata annunciata ufficialmente e si svolge nel contesto del programma televisivo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti nelle sue mansioni o sulla durata della sua presenza. La sua partecipazione è stata comunicata attraverso canali ufficiali del programma.

Pierpaolo Pretelli torna a L'Isola dei Famosi, ma questa volta con un ruolo diverso rispetto a quello della passata stagione. Secondo le indiscrezioni, sarà uno dei concorrenti della nuova edizione. Comincia a delinearsi il cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo Zeudi Di Palma, sarebbero pronti a partire per le Filippine altri due concorrenti: Pierpaolo Pretelli e Daniele Iaià. A lanciare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela dalle pagine di Chi, notizia poi rilanciata e confermata dallo stesso giornalista anche sul suo profilo X. Pierpaolo Pretelli torna all'Isola dei Famosi: il precedente da inviato Tra i nomi più rilevanti c'è quello di Pierpaolo Pretelli, già noto al pubblico dei reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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