L’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle zone di Riccione e Capruccia a causa di lavori urgenti. La ripresa del servizio non è ancora stata comunicata. I residenti devono fare scorte d’acqua fino a domani per affrontare l’interruzione. Restano incerte le tempistiche di ripristino del flusso idrico.

? Domande chiave Quando tornerà disponibile il flusso idrico nelle zone interessate?. Come possono i residenti gestire le scorte d'acqua fino a domani?. Quali sono i contatti diretti per segnalare emergenze idriche?. Perché la Grim Scarl ha dovuto programmare questo intervento urgente?.? In Breve Sospensione idrica dalle ore 08:00 di martedì 02 giugno 2026. Lavori di riparazione condotta gestiti da Grim Scarl. Ripristino previsto entro la fine della giornata di mercoledì 03 giugno. Assistenza telefonica h24 disponibile al numero 0874 030033. Interruzione dell’acqua a Isernia: lavori urgenti sulla condotta per le contrade Riccione e Capruccia. La fornitura idrica subirà una sospensione programmata a partire dalle ore 08:00 di questo martedì 02 giugno 2026 nelle zone di contrada Riccione e contrada Capruccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia: stop all’acqua per lavori urgenti a Riccione e Capruccia

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