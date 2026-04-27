Fermo e Grottazzolina | stop all’acqua per lavori notturni urgenti

Tra le località di Fermo e Grottazzolina, l’acqua sarà interrotta da venerdì 29 aprile alle 16 fino alle prime ore di sabato 30 aprile, alle 7. La sospensione si rende necessaria per consentire interventi straordinari di manutenzione da parte della società incaricata della gestione del servizio idrico. Durante questo periodo, non sarà possibile utilizzare l’acqua nelle zone interessate dai lavori.

? Cosa sapere Sospensione idrica tra Fermo e Grottazzolina dalle 16 del 29 aprile alle 7 del 30.. Interventi straordinari di Ciip s.p.a. colpiranno San Martino, Ete e le contrade di Grottazzolina.. Dalle ore 16 di mercoledì 29 aprile fino alle 7 di giovedì 30 aprile, l’erogazione idrica subirà una sospensione programmata in diverse zone tra Fermo e Grottazzolina a causa di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti gestiti dalla Ciip s.p.a. Il piano operativo dell’azienda prevede un intervento tecnico che si estenderà per gran parte della notte, con l’obiettivo di limitare i disagi alla popolazione residente attraverso una gestione temporale mirata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo e Grottazzolina: stop all’acqua per lavori notturni urgenti Notizie correlate Stop all'acqua in tre frazioni per lavori urgenti sulla rete idricaLa sospensione si rende necessaria per consentire la sostituzione di un tratto di rete idrica in via Giardini Reali, presso l’impianto di... Maxi stop acqua in Abruzzo: 275mila cittadini coinvolti dai lavori urgentiChieti - Un intervento straordinario sulla rete idrica comporterà una significativa sospensione dell’acqua potabile in gran parte del territorio... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Grottazzolina, serata no: sconfitte per Serie B e Serie D; PRIMA D. Pari tra Cuprense e Grottazzolina che serve poco a entrambe. «Manutenzione degli impianti» Stop temporaneo all’erogazione dell’acqua in alcune zone di Fermo e GrottazzolinaACQUA - Dalle ore 16 di mercoledì 29 aprile alle ore 7 di giovedì 30 aprile. «L’interruzione, per il territorio di Fermo, riguarderà, nello specifico, le utenze ubicate in contrada San Martino - San B ... cronachefermane.it Fermo, stop servizio idrico per manutenzione: ecco le date e i luoghi interessatiFERMO – L’azienda CIIP S.p.a. provvederà a sospendere a Fermo l’erogazione idrica dalle ore 16.00 di Mercoledì 29 ... msn.com Milan in prestito: Camarda è tornato in campo. Comotto punto fermo e weekend horror per Terracciano #Milan #Camarda #Comotto #Terracciano #ACMilan #SempreMilan x.com Il maxi-fermo di una banda di 13-15enni alla stazione FFS di Zurigo non è passato inosservato. La causa, una rapina con lesioni ai danni di due coetanei. Guarda il Video - facebook.com facebook