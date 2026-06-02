irpef partite iva e imprenditori pagano il doppio di dipendenti e pensionati

Imprenditori e liberi professionisti pagano il doppio di Irpef rispetto a lavoratori dipendenti e pensionati. I dati ufficiali mostrano che le partite Iva e i titolari di attività versano più imposte, mentre i dipendenti e pensionati contribuiscono con un importo inferiore. La differenza si evidenzia nelle cifre totali raccolte attraverso le dichiarazioni dei redditi. Nessuna variazione è stata annunciata ufficialmente riguardo alle aliquote o alle modalità di calcolo.

Imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell’Irpef rispetto a lavoratori dipendenti e pensionati. I dati delle dichiarazioni dei redditi, analizzati dalla Cgia di Mestre, portano alla luce questa realtà che si scontra con un pensiero comune. Infatti è molto più diffusa l’idea che siano i dipendenti e i pensionati a “pagare per tutti”, ma non è così. I numeri riportati dall’Ufficio Studi servono a chiarire questa dinamica. Dalla dichiarazione dei redditi del 2024, infatti, è possibile vedere come l’Irpef media pagata dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi si attesti intorno agli 8.331 euro, mentre i lavoratori dipendenti sono fermi a 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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