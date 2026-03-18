Tasse perché a pagare l' Irpef sono sempre i soliti dipendenti e pensionati

Ogni anno, dipendenti e pensionati continuano a sostenere la maggior parte delle entrate fiscali dell’Irpef, mentre 1,9 milioni di partite Iva versano complessivamente 3 miliardi di euro in meno. Chi affitta un appartamento contribuisce con 2,8 miliardi in meno rispetto al passato. Questi numeri mostrano come determinati soggetti continuino a rappresentare la fetta più consistente delle entrate fiscali.

La tanto detestata Irpef nasce nel 1973 con un principio sacrosanto: tassare il reddito complessivo di una persona con aliquote crescenti, in modo che chi guadagna di più contribuisca in proporzione maggiore ai servizi della collettività (qui artt. 1 e 11). L’imposta era pensata per includere tutti i redditi, da qualunque fonte provenissero, all’interno di un’unica imposta progressiva.Oggi questo principio non regge più. Una parte crescente dei redditi personali è esclusa per legge dall’Irpef e gode di regimi di favore che non seguono alcuna progressività.Nel 2024 le tasse incassate dallo Stato (al netto dei contributi sociali) ammontano a 657,4 miliardi di euro (ultimi dati Istat disponibili). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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