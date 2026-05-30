Secondo i dati della Cgia, gli imprenditori e gli autonomi versano il doppio di Irpef rispetto a dipendenti e pensionati. La differenza si evidenzia analizzando le aliquote e le basi imponibili, che risultano più elevate per queste categorie. La Cgia critica l’idea diffusa che siano i lavoratori dipendenti e i pensionati a sostenere maggiormente il fisco, sottolineando come le cifre dimostrino una situazione diversa.

Milano, 30 Maggio 2026 – La Cgia, dati alla mano non ci sta alla narrazione definita “fuorviante” che secondo un pensiero comune siano “i dipendenti e i pensionati a pagare per tutti l’Irpef”. I dati delle dichiarazioni dei redditi restituiscono, infatti, una realtà profondamente diversa: in media, imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell’Irpef rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione. Ignorarlo significa alimentare un dibattito pubblico fondato più su slogan smaccatamente di parte che su evidenze statistiche. I dati sono eloquenti: dalle dichiarazioni dei redditi del 2024, l’Irpef media pagata dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi si è attestata a 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Irpef, chi paga di più. “Imprenditori e autonomi versano il doppio rispetto a dipendenti e pensionati”

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