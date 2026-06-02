Iraola in pole per il Milan | incontro per il sostituto di Allegri… con Xavi in ??sala

Il Milan valuta un cambio in panchina dopo la stagione senza qualificazione in Champions League. Si parla di un incontro tra il club e Xavi, con l’allenatore attuale, Allegri, vicino all’addio. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, poche dopo la conferma ufficiale della stagione appena conclusa. Iraola è tra i candidati principali per sostituire Allegri sulla panchina rossonera.

2026-05-26 08:25:00 Calcio italiano: Lui La battuta d’arresto del Milan in questa stagione, che lo ha lasciato senza un posto in UEFA Champions League Il prossimo corso avrà conseguenze poche ore dopo la sua conferma. Il primo è avvenuto ieri, quando la squadra rossonera ha annunciato l’addio di metà direttivo e anche dell’allenatore della squadra, Massimiliano Allegri, che ora punta alla guida della Nazionale. Italia -, con il fermo obiettivo di avviare una rivoluzione che dia un’altra aria a una squadra che ce l’ha sgonfiato nel 2025-26. Dopo questo, e come riportato oggi dal Gazzetta dello Sport, La mossa successiva è stata pensare al suo nuovo allenatore per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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