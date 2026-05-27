Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Milan ha deciso di esonerare l’allenatore e di azzerare i vertici del club. Al suo posto, è in pole position l’allenatore che ha guidato l’ultima squadra, mentre rimangono in corsa altri due candidati. La squadra ha perso la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League e ha visto svanire il vantaggio accumulato nelle settimane precedenti.

La clamorosa sconfitta interna subita contro il Cagliari ha sancito il definitivo fallimento sportivo del Milan, capace di dilapidare nelle ultime settimane tutto il vantaggio accumulato sulla concorrenza e di mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il verdetto del campo ha generato un vero e proprio terremoto societario all’interno del club rossonero, spingendo la proprietà guidata da RedBird a decretare, a meno di 24 ore dal fischio finale, l’esonero immediato dell’allenatore Massimiliano Allegri e il contestuale licenziamento in blocco dei principali quadri dirigenziali: il direttore sportivo Igli Tare, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan azzera i vertici ed esonera Allegri: Iraola in pole per la panchina, resistono le opzioni Xavi e Van Bommel

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LASCIA IL MILAN! NAZIONALE in POLE per ALLEGRI. RIBALTONE in ESTATE | Mattino Milan

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