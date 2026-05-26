I rossoneri stanno valutando l’ipotesi di affidare la panchina a un tecnico innovativo, con un incontro già avvenuto. Tra le possibili alternative ci sono anche altri allenatori, tra cui un ex calciatore noto. La priorità resta trovare un allenatore che possa offrire un calcio più spettacolare. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle valutazioni interne, con l’obiettivo di sostituire l’attuale allenatore al più presto.

Il dopo Allegri è iniziato ieri. Anzi, è iniziato molto prima di ieri. Perché in via Aldo Rossi un’alternativa al tecnico di Livorno la stavano valutando da qualche settimana. Per farsi trovare pronti di fronte. al peggio. Prima l’ad Furlani e il dt Moncada, poi direttamente Cardinale e il suo braccio destro Ibrahimovic. E c’è un nome, quello di Andoni Iraola, che in questo momento riscuote grandi consensi (qui il suo profilo). Perché è stato oggetto dell’approfondimento sia da parte degli ormai ex dirigenti rossoneri sia da parte del patron e dello svedese. Tra il tecnico che ha risolto il suo contratto con il Bournemouth, guidato al sesto posto in Premier, e Cardinale c’è stato un contatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Iraola in pole per il dopo Allegri: c'è già stato un incontro. I dettagli e le alternative

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