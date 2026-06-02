Iran Teheran non ha ancora risposto a proposta accordo | Sfiducia negli Usa

L'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti, che mira a risolvere il conflitto tra i due Paesi. Le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito da una fonte vicina al team negoziale iraniano.

(Adnkronos) – L'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti, volta a porre fine al conflitto tra i due Paesi, e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mehr News da una fonte vicina al team negoziale iraniano. La fonte ha. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Guerra in Medio Oriente, Teheran invia la risposta alla proposta di pace Usa al Pakistan

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