Iran Teheran non ha ancora risposto a proposta accordo | Sfiducia negli Usa

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti, che mira a risolvere il conflitto tra i due Paesi. Le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito da una fonte vicina al team negoziale iraniano.

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(Adnkronos) – L'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti, volta a porre fine al conflitto tra i due Paesi, e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mehr News da una fonte vicina al team negoziale iraniano. La fonte ha. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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