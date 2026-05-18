Il confronto tra gli Stati Uniti e l’Iran si accende ancora una volta, con il presidente statunitense che lancia un avvertimento sul tempo a disposizione e sulla possibilità di un accordo. Da parte iraniana arriva una comunicazione ufficiale: il Paese ha trasmesso agli Stati Uniti, tramite il Pakistan, le proprie osservazioni sulle modifiche apportate da Washington all’accordo in corso. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che confermano di aver preso contatto e di aver espresso le proprie posizioni.

L’ Iran reso noto di aver trasmesso agli Usa, per il tramite del Pakistan, le proprie osservazioni sulle modifiche all’ accordo apportate da Washington. A comunicarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esamil Baqaei. In precedenza, in un colloquio con Axios, Donald Trump aveva ribadito che «il tempo stringe» per Teheran e che senza l’accordo «subirà un colpo molto più duro». Trump: «L’Iran accettati l’accordo o di loro non rimarrà nulla». Messaggio ribadito da Trump in un post su Truth, in cui si legge che «il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa — e in fretta! — altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, Trump avverte: «Il tempo stringe, accettino l’accordo o non rimarrà nulla». Teheran: «Abbiamo risposto»

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