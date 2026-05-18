Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto un avvertimento all’Iran, affermando che il tempo sta per scadere e sottolineando lo stallo nelle trattative per risolvere il conflitto. Nel frattempo, Teheran ha dichiarato di aver risposto all’ultima proposta degli Stati Uniti, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione rimane tesa, con le parti coinvolte che continuano a scambiare dichiarazioni pubbliche senza raggiungere un accordo concreto.

(Adnkronos) - Nuovo avvertimento del presidente Usa Donald Trump all'Iran. "Il tempo stringe", ha scritto su Truth a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. "Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale", ha aggiunto. Dal canto suo Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri: "Le nostre preoccupazioni sono state trasmesse alla parte americana", ha dichiarato il portavoce Ismail Baqaei durante un punto stampa, precisando che le comunicazioni con gli Stati Uniti proseguono "attraverso il mediatore pachistano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump minaccia di nuovo l'Iran. Teheran: "Abbiamo risposto ad ultima proposta Usa"

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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