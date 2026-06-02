Il primo ministro israeliano ha dichiarato che chiunque cerchi di tramare contro Israele fallirà. Ha anche affermato che il regime di Teheran cadrà. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione tra i due paesi. Netanyahu ha ribadito la fermezza di Israele di fronte a eventuali minacce esterne. Nessun dettaglio su azioni specifiche o alleanze è stato fornito. La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che chiunque complotti “il male contro Israele” fallirà. Netanyahu è intervenuto alla cerimonia di giuramento del nuovo capo del Mossad a Tel Aviv. Ha parlato dell’Iran, dicendo che ha già pagato un “prezzo pesante”, aggiungendo che “le fondamenta di questo regime di terrore in Iran sono state incrinate. Non tornerà ad essere quello che era, e vi dico, la sua fine è quella di cadere”. Roman Gofman è stato nominato nuovo direttore del servizio di intelligence israeliano Mossad. Sostituirà il capo uscente David Barnea e assumerà il ruolo il 2 luglio 2026, con un mandato di cinque anni. Questo articolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Chi trama contro Israele fallirà, regime Teheran cadrà”.

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