Guerra in Iran la diretta Missili di Teheran contro base Usa e Gb nell’Oceano Indiano Israele | colpiti obiettivi del regime

In Iran, missili di Teheran sono stati lanciati contro una base statunitense e britannica nell’Oceano Indiano, secondo fonti militari. Israele ha riferito di aver colpito obiettivi del regime iraniano in risposta all’attacco. La situazione rimane tesa, mentre le autorità di diversi paesi monitorano attentamente gli sviluppi. Donald Trump ha annunciato un possibile ridimensionamento dell’operazione militare in corso.

Roma, 21 marzo 2026 – Donald Trump annuncia un possibile ridimensionamento dell’operazione militare in Iran (perché "siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi"), ma da Teheran fanno sapere che a parte le parole dal presidente statunitense non sembra giungere "nessun segnale" in questo senso. Così la guerra in Medio Oriente continua con l’esercito di Israele che fa sapere di aver colpito nuovi "obiettivi del regime" nella capitale iraniana e i Pasdran che prendono di mira la base anglo-americana di Diego Garcia, situata nel cuore dell'Oceano Indiano con due missili balistici. A riportare quest’ultima notizia è il Wall... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, la diretta. “Missili di Teheran contro base Usa e Gb nell’Oceano Indiano”. Israele: colpiti obiettivi del regime Articoli correlati Iran, la guerra nel Golfo in diretta: missili contro la base Usa nell'Oceano IndianoIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che sospenderà le proprie sanzioni sul greggio e sui prodotti petroliferi iraniani per 30... Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Wsj: missili contro base Usa nell'Oceano indianoL’esercito Israele ha dichiarato nelle prime ore di sabato di aver colpito obiettivi di Hezbollah a Beirut, dopo aver emesso un avviso di evacuazione... Approfondimenti e contenuti su Guerra in Iran la diretta Missili di... Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Guerra in Iran, la diretta. Missili di Teheran contro base Usa e Gb nell’Oceano Indiano. Israele: colpiti obiettivi del regimeIl ministro degli Esteri iraniano: Consentiremo alle navi giapponesi di passare attraverso lo stretto di Hormuz ... quotidiano.net Guerra Iran, nuovi attacchi contro Israele, Arabia e Kuwait. Teheran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia: obiettivo fallitoGuerra in Iran, tutte le notizie in tempo di reale di oggi 21 marzo: nuova ondata di attacchi contro Arabia, Kuwait, Israele ed Emirati. ilmattino.it Ancora lanci di missili su #Israele con bombe a grappolo. E' la rappresaglia del regime di #Teheran per l'uccisione dei suoi leader facebook IMPORTANTE. L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro la base USA-Regno Unito di Diego Garcia, situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Nessuno dei missili ha colpito la base, ma il lancio implica non solo la volo x.com