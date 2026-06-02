Il Libano è ostaggio dello scontro tra Iran Israele e Stati Uniti

Un edificio è stato colpito questa mattina nel centro di Beirut. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sui danni. L’attacco avviene nel contesto di tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Le autorità locali non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione di sicurezza resta instabile e sotto osservazione. Nessuna rivendicazione è stata ancora comunicata. La regione continua a essere teatro di scontri legati alle tensioni tra le potenze regionali.

Ancora una volta il Libano non ha nelle mani il proprio destino. Il paese, che nella sua storia è stato spesso il teatro di guerre altrui, si ritrova al centro della complessa equazione bellica tra Iran, Israele e Stati Uniti. Nell’arco di 24 ore sul fronte libanese delle guerre che destabilizzano il Medio Oriente la situazione è peggiorata. Il primo giugno, in previsione di un’ondata di bombardamenti, Israele ha ordinato l’evacuazione della periferia sud di Beirut, la zona sciita della capitale che rappresentata un feudo di Hezbollah. Ma questa escalation ha provocato una risposta iraniana: Teheran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti a causa della ripresa della guerra di Israele in Libano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Attacco TOTALE di Israele e USA

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