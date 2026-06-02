io portabandiera della polizia orgogliosa di lavorare per la sicurezza dei cittadini

Per la prima volta dal 2001, alla parata del 2 giugno, la Polizia di Stato ha avuto un settore esclusivo e dedicato, guidato dal prefetto Vittorio Pisani. La celebrazione coincide con i 174 anni dell’istituzione.

È la prima volta dal 2001 che alla Parata del 2 giugno alla Polizia di Stato - che quest'anno compie 174 anni - guidata dal prefetto Vittorio Pisani viene assegnato un settore esclusivo e dedicato. E così il corpo ha deciso di valorizzare i reparti che nell'ultimo anno si sono maggiormente impegnati per la vita civile del Paese, a partire dalle donne e dagli uomini dei Reparti Mobili, che quest'anno hanno garantito la sicurezza in 11mila manifestazioni di piazza con equilibrio e profonda umanità. Per l'impegno dei Reparti mobili la bandiera della Polizia di Stato è stata insignita dal presidente della Repubblica della medaglia d'oro al valore civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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