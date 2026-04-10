Questa mattina, nella città di Lodi, si è svolta la 174esima Festa della Polizia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria. La cerimonia ha visto la partecipazione delle principali istituzioni locali e ha incluso momenti di commemorazione e incontri tra agenti e cittadini. Dopo l'apertura con gli onori alle autorità, l’evento ha proseguito con attività di sensibilizzazione e presentazioni legate alla sicurezza e alla prevenzione.

Lodi, 10 aprile 2026 – Dopo gli onori alle autorità, questa mattina la Facoltà di Medicina Veterinaria del capoluogo ha ospitato la 174esima Festa della Polizia, alla presenza delle principali istituzioni del territorio. Tra queste il procuratore Laura Pedio, accolta dal nuovo questore Antonio Giuseppe Salvago, il presidente del Tribunale Tibaldi, il prefetto Davide Garra, il vescovo Maurizio Malvestiti, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio e il sindaco di Lodi Andrea Furegato, insieme ai colleghi del Lodigiano e agli assessori regionali. Il questore Salvago ha aperto il suo intervento sottolineando l’emozione per il suo recente insediamento: “Celebrare oggi la Festa della Polizia, a pochi giorni dal mio arrivo qui, è un momento di intensa emozione e di forte senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa della Polizia a Lodi: sicurezza, prevenzione e dialogo con i cittadini

Polizia Locale, tra sicurezza e dialogo: controlli vicino le scuole con cane antidrogaServizi straordinari di controllo nelle aree adiacenti ad alcuni edifici scolastici cittadini.

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NanoTV. . #Napoli- Live da #PiazzaDelPlebiscito per la festa del 174° anniversario della Polizia di Stato Paolo Fusco #EventiOggi #PoliziaDiStato #Anniversario #ForzeDellOrdine #OnTheRoad #NanoTV - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, chiusa via del Babuino, tratto via Margutta-piazza del Popolo. La linea bus 119 proveniente da piazza Venezia, devia via della Fontanella, via Brunetti, via di Ripetta. Temporaneamente sospese f x.com