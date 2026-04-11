Festa della polizia il questore | Noi a fianco dei cittadini Aumentata l' attività di prevenzione dei reati

In occasione del 174° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia, la cerimonia si è tenuta presso il teatro Petrarca di Arezzo. Durante l'evento, il questore ha affermato che le forze di polizia sono vicine ai cittadini e ha indicato un incremento delle attività di prevenzione dei reati. Il questore ha rivolto un saluto alla comunità locale, sottolineando l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine.

In occasione della celebrazione del 174° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia, che ad Arezzo si è svolta presso il teatro Petrarca, il questore Cristiano Tatarelli ha rivolto un saluto alla città e fatto il punto sul lavoro svolto: “Dal punto di vista personale, dico che è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Festa della Polizia, la signora racconta come ha 'incastrato' chi voleva truffarla. Aumento dei reati dei minori Stretta del questore, 23 provvedimenti tra Daspo, stupefacenti e prevenzione dei reatiSono 23 i provvedimenti di prevenzione adottati dal Questore di Messina nel mese di marzo, nell’ambito dell’attività istruttoria della Divisione... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia.; Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors. Festa della polizia, il quadro sulla sicurezza: sono in calo i furti, ma crescono le rapine. I numeriROVIGO - La sicurezza si costruisce insieme, ma i numeri raccontano anche dove si colpisce e dove si arretra. Alla Festa della polizia, celebrata ieri nel Salone del Grano, il quadro che ... ilgazzettino.it A Lamezia la festa della Polizia per il 174° anniversario della fondazione: Massimo impegno per legalità e sicurezzaLamezia Terme - Questa è la mia seconda festa, la seconda ricorrenza qui in provincia di Catanzaro, la prima volta a Lamezia. Samo felici di essere qui che è una grande città e che ha fortemente volu ... lametino.it TRIS Siracusa. . Polizia di Stato in festa 174° anniversario della fondazione. Durante la cerimonia, che si è tenuta a Noto, sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in servizio. Il questore Roberto Pellicone ha citato numeri e caratteristiche delle operazio - facebook.com facebook Venezia, celebrata la festa della Polizia di Stato. Venti tra agenti e dirigenti hanno ricevuto onorificenze e ricompense. Una cerimonia non senza polemiche, con un duro comunicato delle organizzazioni sindacali nei confronti del nuovo questore. x.com