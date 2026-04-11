Festa della polizia il questore | Noi a fianco dei cittadini Aumentata l' attività di prevenzione dei reati

Da arezzonotizie.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 174° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia, la cerimonia si è tenuta presso il teatro Petrarca di Arezzo. Durante l'evento, il questore ha affermato che le forze di polizia sono vicine ai cittadini e ha indicato un incremento delle attività di prevenzione dei reati. Il questore ha rivolto un saluto alla comunità locale, sottolineando l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine.

In occasione della celebrazione del 174° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia, che ad Arezzo si è svolta presso il teatro Petrarca, il questore Cristiano Tatarelli ha rivolto un saluto alla città e fatto il punto sul lavoro svolto: “Dal punto di vista personale, dico che è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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