Invasi pieni e rubinetti a secco | l' emergenza idrica diventa terreno di scontro elettorale fra Alonge e Sodano
L'emergenza idrica in provincia di Agrigento provoca disservizi e tensioni sociali. Gli invasi sono pieni, ma i rubinetti restano a secco, scatenando scontri tra i candidati alle prossime elezioni. La situazione richiede interventi urgenti per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico che si protraggono da settimane. Nessuna soluzione definitiva è stata ancora adottata, mentre la crisi continua a coinvolgere cittadini e politica locale.
L'emergenza idrica agrigentina è ormai crisi sociale. Crisi che impone interventi immediati per porre fine a disservizi non più tollerabili. Nonostante gli invasi siano colmi, migliaia di cittadini subiscono privazioni inaccettabili, con situazioni particolarmente gravi in quartieri come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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