Invasi pieni e rubinetti a secco | l' emergenza idrica diventa terreno di scontro elettorale fra Alonge e Sodano

Da agrigentonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'emergenza idrica in provincia di Agrigento provoca disservizi e tensioni sociali. Gli invasi sono pieni, ma i rubinetti restano a secco, scatenando scontri tra i candidati alle prossime elezioni. La situazione richiede interventi urgenti per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico che si protraggono da settimane. Nessuna soluzione definitiva è stata ancora adottata, mentre la crisi continua a coinvolgere cittadini e politica locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'emergenza idrica agrigentina è ormai crisi sociale. Crisi che impone interventi immediati per porre fine a disservizi non più tollerabili. Nonostante gli invasi siano colmi, migliaia di cittadini subiscono privazioni inaccettabili, con situazioni particolarmente gravi in quartieri come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per 6 orePer sei ore, i cittadini di Baia e Latina resteranno senza acqua a causa di lavori programmati sulla rete idrica.

Lavori alla condotta idrica, rubinetti a secco e scuole chiuseIl sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di due scuole il 27 aprile 2026, a causa di lavori alla condotta idrica.

Temi più discussi: Crisi idrica a Favara, acqua ridotta di oltre il 40%: il sindaco chiama in causa la Regione; On. Ida Carmina continua la crisi idrica in Sicilia per incapacità del Governo regionale; Agrigentino senz’acqua: non è siccità, è una vergogna politica; A Roma il caldo estivo dura 147 giorni, l'Autorità di Bacino: Siamo entrati in un nuovo regime climatico.

invasi pieni e rubinettiEmergenza acqua ad Agrigento: AICA diffida Siciliacque e chiede l’intervento urgente della RegioneLa crisi idrica nella provincia di Agrigento, con invasi pieni e rubinetti a secco, sale di livello sul fronte dello scontro istituzionale. Dopo la decisione dei giorni scorsi di Siciliacque di ... canicattiweb.com

invasi pieni e rubinettiCrisi idrica a Favara, acqua ridotta di oltre il 40%: il sindaco chiama in causa la RegioneAntonio Palumbo denuncia il drastico calo delle forniture nei serbatoi comunali: Invasi pieni ma città senz’acqua, Siciliacque riapra i rubinetti ... agrigentonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web