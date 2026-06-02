Invasi pieni e rubinetti a secco | l' emergenza idrica diventa terreno di scontro elettorale fra Alonge e Sodano

Notizia in breve

L'emergenza idrica in provincia di Agrigento provoca disservizi e tensioni sociali. Gli invasi sono pieni, ma i rubinetti restano a secco, scatenando scontri tra i candidati alle prossime elezioni. La situazione richiede interventi urgenti per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico che si protraggono da settimane. Nessuna soluzione definitiva è stata ancora adottata, mentre la crisi continua a coinvolgere cittadini e politica locale.