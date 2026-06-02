Intitoliamo uno spazio cittadino al professor Leoni | ha formato la comunità la proposta di un ex studente del Vico

Un ex studente del liceo Vico propone di dedicare uno spazio cittadino al professor Leoni, riconoscendo il suo contributo alla formazione della comunità. La proposta si basa sulla figura del docente, descritto come carismatico e molto influente, con un tono di voce che rimane impresso anche a distanza di anni. La richiesta mira a commemorare pubblicamente il ruolo del professore nel contesto locale e a mantenere vivo il suo ricordo tra i cittadini.

Carisma e cultura senza pari, una figura inconfondibile e un tono di voce che, anche dopo decenni, risuona ancora nelle orecchie. Questo è stato, per le tante generazioni di studenti che hanno assistito alle sue lezioni, il professore Federico Leoni, docente di Storia e Filosofia al liceo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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