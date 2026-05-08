Monza la proposta che piace a tutti | Intitoliamo l’Autodromo a Zanardi

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza si discute di intitolare l’Autodromo a Alex Zanardi, figura che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della velocità. La proposta, condivisa da diversi, mira a ricordare il suo contributo e la sua presenza duratura nel cuore di chi segue le corse. La discussione si svolge in un clima di rispetto e riconoscimento per l’atleta, senza che siano state ancora prese decisioni ufficiali.

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Il suo nome continua ad accendere emozioni, anche dopo l’ultimo traguardo della vita. E ora c’è chi immagina che Alex Zanardi possa restare per sempre legato al Tempio della velocità. Nelle ore successive alla scomparsa del campione bolognese è arrivata la proposta di intitolare l’Autodromo di Monza alla sua memoria. A lanciarla è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente di Fratelli d’Italia. "La scomparsa di Alex Zanardi ci addolora profondamente – scrive via social –. Non tanto e non solo perché abbiamo perso un campione dello sport, ma perché abbiamo perso quell’esempio di coraggio e temperanza che la seconda parte della sua vita ci ha dato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, la proposta che piace a tutti: "Intitoliamo l’Autodromo a Zanardi"

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