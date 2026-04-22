Una comunità si è stretta intorno a un insegnante che, il 30 marzo, ha impedito a uno studente di lanciarsi dal terzo piano di un istituto scolastico. La sindaca ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti del professore per il suo intervento tempestivo. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, sottolineando l’atto di coraggio e prontezza dell’insegnante in un momento di emergenza.

Aveva salvato un ragazzo che stava per gettarsi dal terzo piano dell’ Itis Paleocapa, il 30 marzo. Ieri mattina il professor Antonio Muzzupappa (insegna storia e letteratura all’istituto) è stato ricevuto dalla sindaca Elena Carnevali e dall’assessora all’Istruzione Marzia Marchesi per esprimere, a nome dell’intera comunità, profonda riconoscenza. La sindaca ha rivolto al professore "un sentito e forte ringraziamento", sottolineando non solo la prontezza dell’intervento, ma anche la capacità di intuire quanto stava accadendo". Il giovane, maggiorenne, iscritto a un altro istituto, quel giorno era entrato nell’edificio dirigendosi al terzo piano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunità riconoscente. Ha salvato studente. La sindaca al prof: grazie

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