Per la festa del SS. Crocifisso a Monreale, le autorità hanno stabilito alcune restrizioni: è vietato l’uso di vetro e lattine, i locali devono chiudere entro l’1:30 e sono vietati gli alcolici dopo le 22. Queste misure sono state adottate a partire dal 27 aprile per garantire l’ordine pubblico durante l’evento.

La prima ordinanza (n. 26 del 26 aprile 2026) stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici — anche per asporto — dalle ore 22:00 alle ore 6:00, dal 28 aprile al 3 maggio 2026, su tutto il territorio comunale. Vietata anche la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine nelle stesse fasce orarie: nei giorni 28 e 29 aprile il divieto interessa l’area tra via Venero, Largo Padre Pio e la Salita Garibaldi; dal 30 aprile al 3 maggio si estende all’intero centro storico, nella zona compresa tra via P. Novelli, via Roma, Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Emanuele, via B. D’Acquisto, via Arcivescovado, via Cappuccini, Piazza Guglielmo II, via Chiesa degli Agonizzanti, via Santa Maria Nuova e Piazza Vaglica.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festa del SS. Crocifisso a Monreale: Arcidiacono vieta vetro e lattine e locali chiusi entro l’1:30

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