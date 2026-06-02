Intesa tra Juvecaserta Brigata ' Garibaldi' e Asd Esercito per la prossima edizione della ' Flik Flok'
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La Juvecaserta 2021 comunica con soddisfazione l'avvio di una collaborazione con la Brigata bersaglieri "Garibaldi" e con l'Asd Esercito Garibaldi nell'ambito della XXIII edizione della manifestazione socio-sportiva "Flik Flok", in programma dal 23 al 25 ottobre 2026 presso i Giardini Carlo III. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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