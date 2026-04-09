Valorizzazione del mare reggino intesa blu tra Lega navale e Asd Reggio Calabria Big Game

La Lega Navale Italiana, sezione di Reggio Calabria, si impegna da tempo nella promozione della cultura marittima nella zona. Recentemente, ha siglato un accordo con l’associazione sportiva Reggio Calabria Big Game, denominato intesa blu, per rafforzare le attività legate al mare. La collaborazione mira a valorizzare il patrimonio marittimo locale attraverso iniziative e progetti congiunti.

La Lega Navale Italiana-sezione di Reggio Calabria rappresenta sul territorio un presidio storico e istituzionale per la diffusione della cultura marittima. In quanto articolazione della Lega Navale Italiana, opera con finalità educative, sociali e ambientali, promuovendo la conoscenza del mare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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