' Come Folgore dal cielo' in un libro la storia della Brigata paracadutisti dell' Esercito

Oggi a Firenze è stata presentata una pubblicazione dedicata alla storia della Brigata paracadutisti, nota come la Folgore. L'evento si è svolto nella Sala Giunti Odeon e ha visto la presentazione di un libro che ripercorre le vicende e i valori di questa unità militare. La giornata ha messo in luce come siano stati documentati gli avvenimenti e le figure che hanno caratterizzato la storia della Brigata.

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Firenze, 11 maggio 2026 – I valori della Folgore, in un volume che racconta la storia della Brigata. La presentazione, stamani nella Sala Giunti Odeon in Firenze. All’evento, erano presenti il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”, generale Dario Paduano, l’ad della casa editrice, Andrea Giunti e il prof. Gastone Breccia, storico e ricercatore esperto di storia militare. Presenti anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, l’assessore regionale alla cultura, Cristina Manetti, il prefetto di Firenze...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Come Folgore dal cielo', in un libro la storia della Brigata paracadutisti dell'Esercito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA VERA STORIA DELLA BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE Notizie correlate I paracadutisti della 'Folgore' in visita da Papa LeoneUna delegazione del Centro addestramento paracadutismo (Capar) di Pisa ha partecipato all’udienza generale svolta in piazza San Pietro. Giornata della donna a Loreggia presentazione del libro “Lavoravamo la terra. Una storia orale dal Veneto profondo”In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Loreggia organizza sabato 7 marzo, alle ore 20. Argomenti più discussi: Difesa, Rauti: nuovo volume Brigata Folgore Un'esperienza di vita, un viaggio nell'identità amaranto; Folla in corso Italia per il lancio dei sei paracadutisti del quarto reggimento dell’Esercito, atterrati con la bandiera dell’Italia in spiaggia #adunataalpini; Calcio, Serie D: Folgore Caratese chiude vincendo, Leon Vimercate ai playoff; ABBRACCIO SUL PO: I PARACADUTISTI NEL 1945 FURONO PROTAGONISTI DEL PRIMO EPISODIO DI RIAPPACIFICAZIONE DOPO LA GUERRA. FIRENZE - GIUNTI ODEON P.zza degli Strozzi COME #FOLGORE DAL CIELO NUOVA PUBBLICAZIONE DI GIUNTI Alla presentazione del libro Come folgore dal cielo, un lancio nel mondo militare e nella comunità umana della Brigata Folgore; pa x.com 'Come Folgore dal cielo', in un libro la storia della Brigata paracadutisti dell'EsercitoPresentata l'opera edita da Giunti Editore dedicata alla gloriosa unità delle forze armate, custode delle tradizioni di El Alamein e protagonista nei moderni teatri operativi ... lanazione.it