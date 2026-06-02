È stato rimosso un utero di quattro chili in un intervento di chirurgia mininvasiva al Policlinico, il primo caso del suo genere in Emilia Romagna. L’operazione, durata diverse ore, ha coinvolto un team di chirurghi specializzati ed è stata completata con successo. La paziente è stata sottoposta a un intervento che ha evitato procedure più invasive e ha consentito un rapido recupero. Non sono stati riportati complicazioni durante l’intervento.

Un eccezionale intervento di chirurgia mininvasiva è stato portato a termine con successo al Policlinico di Modena, dove l’équipe della Struttura complessa di ginecologia e ostetricia – diretta dal professor Antonio La Marca – ha rimosso un utero di quasi 4 chilogrammi (per l’esattezza 3985 grammi) in una donna di 54 anni affetta da obesità severa. È un vero e proprio record: è la prima volta che a Modena si gestiscono dimensioni simili e l’operazione si colloca tra i pochissimi casi descritti in Italia, oltre a essere il primo in assoluto nella regione. Per comprendere la straordinarietà del caso, basti pensare che il peso medio di un utero non patologico oscilla tra i 60 e gli 80 grammi, volume che tende a ridursi ulteriormente dopo la menopausa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intervento da record al Policlinico. Rimosso un utero di quattro chili. Primo caso in Emilia Romagna

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