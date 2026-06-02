Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha reso disponibile online un nuovo documento sul suo portale, che indica le zone e i tempi degli interventi sui corsi d’acqua di competenza dell’ente. La pubblicazione mira a migliorare la trasparenza e l’accesso alle informazioni per i cittadini. Il documento fornisce dettagli su interventi futuri e programmati, facilitando la consultazione pubblica. La piattaforma digitale è accessibile a tutti gli utenti interessati alle attività di manutenzione e gestione delle acque nel territorio.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha pubblicato online un nuovo documento che rende più semplice per tutti i cittadini conoscere dove e quando si interviene sui corsi d’acqua del territorio, di competenza dell’Ente consortile. La programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria è sempre stata pubblica, come previsto dalla normativa, ma la consultazione poteva a volte risultare complessa, soprattutto attraverso gli atti amministrativi e tecnici. L’obiettivo di questo nuovo strumento, invece, è permettere a ogni cittadino di accedere a una versione semplificata, chiara e immediata delle attività previste sul proprio Comune: ogni documento contiene la mappa del Comune seguita dai corsi d’acqua sui quali si va a intervenire, specificando il tipo di lavoro e le date previste per la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Interventi e tempi sui corsi d’acqua. Ora sul nuovo portale del Consorzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ristrutturare Casa da soli: a cosa pensare PRIMA!

Notizie e thread social correlati

Sicurezza idraulica a Oriago, il Comune avvia interventi sui corsi d'acqua e l'allerta via smsIl Comune di Mira ha avviato interventi sui corsi d'acqua di Oriago attraverso due convenzioni stipulate con il Consorzio di bonifica.

Acqua, Confeuro: “Bene progetti Pniissi, realizzare interventi in tempi fulminei”Il settore agricolo ha espresso apprezzamento per i progetti del Pniissi, sottolineando la necessità di realizzare gli interventi rapidamente.

Temi più discussi: Interventi e tempi sui corsi d’acqua. Ora sul nuovo portale del Consorzio; Spiagge, un masterplan della costa genovese per interventi strutturali da circa 25 milioni di euro; Attività di vigilanza Anac, il nuovo piano d’azione; Disabilità, FISH lancia l’allarme: I ritardi nei fondi mettono a rischio servizi e assistenza.

Domanda sui Transmedicalisti reddit

Il Piano Casa può essere strategico per affrontare l’emergenza abitativa e la rigenerazione urbana. Ma servono procedure snelle, tempi certi e più spazio alle PMI per evitare che gli interventi siano riservati solo ai grandi operatori. x.com

Gli interventi sul territorio della BonificaImportante impegno che riguarda anche il nostro territorio con interventi del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno a seguito dell’alluvione del novembre 2023. Opere che sono finanziate dal Fondo ... lanazione.it

Accelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi, vertice tra Regione ed AnasIn vista della stagione estiva, Anas prevede anche il rafforzamento del presidio di personale su strada. Una misura operativa per garantire interventi rapidi e mantenere standard di percorribilità ... lagazzettadelmezzogiorno.it