Il settore agricolo ha espresso apprezzamento per i progetti del Pniissi, sottolineando la necessità di realizzare gli interventi rapidamente. Secondo Confeuro, la sicurezza idrica rappresenta una priorità a livello nazionale e richiede interventi infrastrutturali tempestivi. Le associazioni agricole insistono sull’urgenza di agire in tempi brevi per garantire l’approvvigionamento e la sostenibilità delle risorse idriche.

Confeuro: “Sicurezza idrica priorità nazionale, servono infrastrutture e tempi rapidi per il Pniissi”. “Sicurezza idrica e resilienza dei territori: è stato questo il tema al centro dell’incontro organizzato a Roma da ANBI dedicato ai progetti previsti dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). Un’occasione fondamentale per discutere delle politiche infrastrutturali legate alla gestione dell’acqua e alle sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. Accogliamo positivamente la presentazione dei 266 progetti previsti dal piano, per un valore complessivo di circa sette miliardi di euro, così come le risorse messe a disposizione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Acqua, Confeuro: “Bene progetti Pniissi, realizzare interventi in tempi fulminei”

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