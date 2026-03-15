Sicurezza idraulica a Oriago il Comune avvia interventi sui corsi d' acqua e l' allerta via sms

Il Comune di Mira ha avviato interventi sui corsi d'acqua di Oriago attraverso due convenzioni stipulate con il Consorzio di bonifica. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza idraulica nella zona, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati alle criticità nel territorio. L’operazione coinvolge direttamente le infrastrutture idrauliche e viene comunicata ai cittadini anche tramite un sistema di allerta via SMS.

La giunta di Mira, in collaborazione con il Consorzio di bonifica, ha programmato alcune attività per ridurre il rischio di allagamenti come quelli avvenuti nell'agosto 2025 La giunta comunale di Mira adotta due nuove convenzioni assieme al Consorzio di bonifica per superare alcune criticità idrauliche nella zona di Oriago. Il sindaco di Mira, Marco Dori, illustra così gli atti: «Abbiamo concordato due iniziative che potrebbero risolvere alcuni problemi emersi con le piogge eccezionali dello scorso 21 agosto. Verranno tolte e modificate 11 griglie idrauliche presenti lungo il corso della Seriola, e sarà ampliato il sistema di sollevamento sul Lusore». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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