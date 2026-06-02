Intervengono per evitare un possibile suicidio ma vengono aggrediti

Notizia in breve

Una persona segnalata come potenzialmente suicida è stata raggiunta da agenti di polizia che volevano offrirle assistenza. Tuttavia, quando gli agenti sono arrivati sul posto, la situazione si è improvvisamente aggravata, e la persona ha aggredito gli agenti. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze immediate dell’incidente. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’aggressione.