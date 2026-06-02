Intervengono per evitare un possibile suicidio ma vengono aggrediti
Una persona segnalata come potenzialmente suicida è stata raggiunta da agenti di polizia che volevano offrirle assistenza. Tuttavia, quando gli agenti sono arrivati sul posto, la situazione si è improvvisamente aggravata, e la persona ha aggredito gli agenti. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze immediate dell’incidente. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’aggressione.
Era stato segnalato come una persona con possibili intenti suicidi. Quando però gli agenti della Polizia di Stato lo hanno raggiunto per prestargli aiuto, la situazione è improvvisamente degenerata trasformandosi in un'aggressione.L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Bolzano in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
La fine inevitabile e il suicidio (video forte, non per tutti)
Notizie e thread social correlati
Carabinieri intervengono per una lite e vengono insultati e aggrediti da una donnaA Trentola Ducenta, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in corso.
Leggi anche: Ternana, stop allenamenti ma possibile soluzione per evitare l’estromissione dal campionato
Argomenti più discussi: Intervengono per evitare un possibile suicidio ma vengono aggrediti; Giudice di pace, nessuna nullità per giudizi fuori competenza; Non sanno dove mettere 10 mila euro di refurtiva: forzano un cancello e rubano un'auto; Incidente sulla SP 50 tra Francavilla Fontana e Villa Castelli: intervengono i Vigili del Fuoco.
Campi Flegrei. . Napoli, due persone accoltellate durante una rissa a Porta Capuana, l’aggressore si barrica in un bar per evitare il linciaggio. Intervengono decine di agenti che lo arrestano senza conseguenza. (Avs): Zona sotto assedio, presidi costanti per f facebook
Un robot umanoide che smista pacchi deformabili sul nastro trasportatore, li gira, li orienta e continua a lavorare anche quando un operatore umano interviene. Questo è Figure 03, l’ultimo modello di Figure AI. Nel video (velocizzato a 1,5x nel montaggio per f x.com
Roma Prati, stalker si barrica in casa per evitare la clinica psichiatrica: intervengono le teste di cuoio dei carabinieriGiornata movimentata in un palazzo di via Andrea Bafile. L'inquilino, di 62 anni, denunciato per atti persecotori su una donna, è stato condannato a nove mesi in una Rems. Dopo l'allarme l'azione del ... roma.corriere.it