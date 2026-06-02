Intervengono per evitare un possibile suicidio ma vengono aggrediti

Da trentotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una persona segnalata come potenzialmente suicida è stata raggiunta da agenti di polizia che volevano offrirle assistenza. Tuttavia, quando gli agenti sono arrivati sul posto, la situazione si è improvvisamente aggravata, e la persona ha aggredito gli agenti. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze immediate dell’incidente. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era stato segnalato come una persona con possibili intenti suicidi. Quando però gli agenti della Polizia di Stato lo hanno raggiunto per prestargli aiuto, la situazione è improvvisamente degenerata trasformandosi in un'aggressione.L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Bolzano in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La fine inevitabile e il suicidio (video forte, non per tutti)

Video La fine inevitabile e il suicidio (video forte, non per tutti)

Notizie e thread social correlati

Carabinieri intervengono per una lite e vengono insultati e aggrediti da una donnaA Trentola Ducenta, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in corso.

Leggi anche: Ternana, stop allenamenti ma possibile soluzione per evitare l’estromissione dal campionato

Argomenti più discussi: Intervengono per evitare un possibile suicidio ma vengono aggrediti; Giudice di pace, nessuna nullità per giudizi fuori competenza; Non sanno dove mettere 10 mila euro di refurtiva: forzano un cancello e rubano un'auto; Incidente sulla SP 50 tra Francavilla Fontana e Villa Castelli: intervengono i Vigili del Fuoco.

intervengono per evitare unRoma Prati, stalker si barrica in casa per evitare la clinica psichiatrica: intervengono le teste di cuoio dei carabinieriGiornata movimentata in un palazzo di via Andrea Bafile. L'inquilino, di 62 anni, denunciato per atti persecotori su una donna, è stato condannato a nove mesi in una Rems. Dopo l'allarme l'azione del ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web