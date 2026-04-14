Ternana stop allenamenti ma possibile soluzione per evitare l’estromissione dal campionato

Dopo l’assemblea dei soci, la Ternana ha deciso di sospendere gli allenamenti. Attualmente, sono in corso discussioni tra le parti per trovare una soluzione che possa impedire l’estromissione dalla Serie C. La situazione rimane in evoluzione, con incontri e contatti tra le parti coinvolte. Non sono stati ancora annunciati provvedimenti definitivi o decisioni ufficiali da parte degli organi competenti.

Un destino che appare segnato per la Ternana, dopo l’assemblea dei soci. In queste ore però sono in corso delle interlocuzioni quantomeno per evitare l’estromissione dal campionato di Serie C. Come è possibile? Al momento infatti non risulta depositato l’atto nel registro delle imprese della.🔗 Leggi su Ternitoday.it Cassazione a favore dei costruttori, Ance Brindisi: "Stop appalti a corpo, una possibile soluzione"Contessa: "Può essere la fine di un equivoco che ha penalizzato per anni i costruttori, trasformati troppo spesso nel terminale di errori altrui"... Ternana a rischio esclusione dal campionato: calciatori rimandati a casa e allenamento annullatoLa Ternana è entrata ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci. Argomenti più discussi: Rassegna stampa - La Nazione - Ternana, porte aperte in vista del deby; Le Fere chiamano a raccolta la tifoseria Allenamento a porte aperte in vista del derby. Ternana, allenamenti sospesi dopo la liquidazione: squadra in attesaStop alle attività deciso dalla dirigenza dopo la liquidazione. Squadra e dipendenti allo stadio in attesa, con una remota possibilità di revoca della procedura ... lanuovariviera.it Ternana, allenamenti sospesiDopo la liquidazione volontaria la Ternana non si allena. Ai tesserati viene chiesto tempo, nella speranza di un ripensamento ... calciofere.it SERIE C, TERNANA A RISCHIO ESCLUSIONE E FALLIMENTO: LE ULTIME NOTIZIE Di Redazione ForzaPalermo.it Dopo gli ultimi aggiornamenti, poco felici, in casa Juve Stabia in Serie B, non arrivano ulteriori notizie confortanti anche in Serie C e sulla situ - facebook.com facebook #SerieC Dopo il Rimini, un altro caso scuote il Girone B della Torres: la #Ternana è in stato di liquidazione volontaria x.com