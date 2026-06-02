L'Inter sta lavorando ai rinnovi contrattuali dei propri giocatori. Mkhitaryan si avvicina a un prolungamento e potrebbe restare in squadra, mentre si preparano incontri anche con un attaccante francese. La società sta definendo le strategie per formalizzare i rinnovi nei prossimi mesi.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano sui prolungamenti contrattuali: Mkhitaryan è pronto a restare, mentre la dirigenza prepara il confronto con l’attaccante francese. L’ Inter continua a programmare il proprio futuro partendo dalle certezze della rosa. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di proseguire la sua avventura in nerazzurro, avvicinandosi sensibilmente a un accordo per il rinnovo del contratto. Il centrocampista armeno, considerato una pedina fondamentale nello scacchiere interista, sarebbe disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio pur di rimanere a Milano per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter, svolta sul futuro di Mkhitaryan: rinnovo più vicino e retroscena. Presto i colloqui anche con Thuram

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le mosse vincenti di Chivu Mkhitaryan e Akanji dalla panchina I gol che decidono Lecce-Inter

Notizie e thread social correlati

Inter, riflessioni sul futuro di Mkhitaryan: proposta di rinnovo sul tavolo. De Vrij attendeL'Inter ha avanzato una proposta di rinnovo per Mkhitaryan, che sta valutando la situazione.

Chivu Inter, rinnovo sempre più vicino! Con la vittoria dello scudetto le basi per progettare il futuroDopo la conquista dello scudetto, le trattative per il rinnovo del contratto di un giocatore importante sono in fase avanzata.

Temi più discussi: Jones sorpassa Koné, svolta nel mercato dell’Inter: perché il centrocampista della Roma ora non è più il favorito; ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE MILAN INTER:; Parma Calcio 1913 Panoramica; Tastiera velenosa - Juventus, il brand resta forte ma serve una svolta per tornare al vertice, il divario con l'Inter terrorizza.

Svolta in arrivo per Carlos Augusto: incontro in programmaGrande fermento sul mercato dell’Inter in difesa, dove tiene banco anche la questione relativa al contratto di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano ha un contratto fino al 2028 e da qualche settiman ... passioneinter.com

Futuro Bastoni, svolta a sorpresa? Novità importanti in casa InterAlessandro Bastoni sta riconsiderando il suo futuro all'Inter dopo settimane di incertezza sul proseguimento della sua avventura in nerazzurro. Bastoni e ... spaziointer.it