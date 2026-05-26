L'Inter ha avanzato una proposta di rinnovo per Mkhitaryan, che sta valutando la situazione. Per De Vrij, invece, non ci sono offerte attualmente. Nei prossimi giorni saranno definiti i destini dei due calciatori.

di Alberto Petrosilli Mkhitaryan valuta la situazione, nessuna offerta invece per de Vrij: prossimi giorni decisivi per il futuro di entrambi i calciatori. In casa Inter continua il lavoro sui rinnovi contrattuali e, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’unico giocatore in scadenza ad aver ricevuto una proposta concreta sarebbe Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno starebbe infatti facendo le proprie valutazioni prima di prendere una decisione definitiva sul futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’ex Roma avrebbe particolarmente apprezzato la fiducia dimostrata da Cristian Chivu, elemento che potrebbe avere un peso importante nella scelta finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, riflessioni sul futuro di Mkhitaryan: proposta di rinnovo sul tavolo. De Vrij attende

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