Chivu Inter rinnovo sempre più vicino! Con la vittoria dello scudetto le basi per progettare il futuro

Dopo la conquista dello scudetto, le trattative per il rinnovo del contratto di un giocatore importante sono in fase avanzata. La vittoria del campionato ha rafforzato la posizione del club nelle negoziazioni, aprendo la strada a un prolungamento dell’accordo attuale. Le parti interessate stanno definendo i dettagli per assicurare continuità alla rosa di questa stagione. La firma dovrebbe arrivare a breve, rafforzando il progetto a lungo termine della squadra.

di Paolo Moramarco Chivu Inter, rinnovo sempre più vicino! Con la vittoria dello scudetto si costruiranno le basi per progettare il futuro del club. Con le vittorie contro Roma e Como e il +9 del Napoli, l’ Inter è sempre più vicina alla vittoria dello scudetto, il primo sotto la guida Chivu. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, questo traguardo sarà fondamentale per il tecnico rumeno, sempre più vicino al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, da 2,5 a 4 milioni di euro. Per il tecnico nerazzurro si tratta di un passo importante della sua carriera e che gli permetterà di costruire a “sua immagine” l’ Inter del futuro. Con questo rinnovo, infatti, il tecnico potrà concentrarsi davvero sul lavoro per il futuro, in un contesto che garantisce certezze dopo i risultati ottenuti questa stagione.🔗 Leggi su Internews24.com

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