Mercato Inter sfuma Konaté? Il centrale del Liverpool pronto al rinnovo

Sul fronte mercato, l’Inter potrebbe perdere il proprio obiettivo difensivo: il difensore centrale del Liverpool sembra vicino a rinnovare il contratto con i Reds, facendo diventare difficile un suo trasferimento in nerazzurro. Le trattative tra il club inglese e il giocatore sono in fase avanzata, mentre i dirigenti dell’Inter monitorano altre possibili opzioni per rinforzare la linea difensiva. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Gila, piace al Milan c’è anche l’Inter: un fattore può avvantaggiare i nerazzurri! La notizia Mercato Inter, Musmarra lancia la bomba! C’è un obiettivo concreto sul taccuino di Marotta e Ausilio. Il nome Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. La situazione Giovanili Inter, dopo Solivellas saluta anche Fautario: in dubbio anche il futuro di Carbone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, sfuma Konaté? Il centrale del Liverpool pronto al rinnovo Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid…Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid… Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe... Leggi anche: Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus