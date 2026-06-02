Inter scatenata sul mercato | prima offerta per Palestra arriva il sì di Solet

L’Inter ha presentato un’offerta per il difensore Marco Palestra, ottenendo il via libera di Solet. La società nerazzurra si sta muovendo sul mercato per rinforzare la linea difensiva, puntando anche su Oumar Solet. La trattativa con Palestra è in fase avanzata, mentre l’accordo con Solet è stato confermato. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli economici o le tempistiche, ma le operazioni sono considerate in corso.

L’ Inter, dopo aver dominato l’ultimo campionato di Serie A e in attesa della situazione rinnovi ancora tutta da scoprire, si sta già muovendo per preparare l’organico della prossima stagione e in questo momento sono pronti due nomi caldi per il reparto difensivo: Marco Palestra e Oumar Solet. Secondo quanto emerge da Sport Mediaset, infatti, la priorità nella dirigenza nerazzurra è ristrutturare la linea difensiva con giovani di grande prospettiva abbassando così l’età media della squadra e progettare investimenti a medio-lungo termine. Operazione fattibile, ma ci sono due questioni da risolvere: il punto di domanda sui rinnovi di De Vrij e Acerbi, ma soprattutto i dubbi da sciogliere sul futuro sia di Bisseck che di Dumfries. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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