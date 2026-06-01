Calciomercato Inter LIVE | Concorrenza del Manchester City per Palestra Il Liverpool non fa sconti per Jones
L'Inter ha avviato trattative per il centrocampista Palestra, ma deve affrontare la concorrenza del Manchester City. Nel frattempo, il Liverpool si è rifiutato di abbassare l’offerta per il difensore Jones. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. La sessione di calciomercato resta aperta e le trattative sono in evoluzione.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 1 GIUGNO Mercato Inter, accordo lontano per Jones: il Liverpool non fa sconti. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Tutto è perfettamente impostato per un'era Inter. reddit