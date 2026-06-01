Calciomercato Inter LIVE | Concorrenza del Manchester City per Palestra Il Liverpool non fa sconti per Jones

Notizia in breve

L'Inter ha avviato trattative per il centrocampista Palestra, ma deve affrontare la concorrenza del Manchester City. Nel frattempo, il Liverpool si è rifiutato di abbassare l’offerta per il difensore Jones. Le trattative sono in corso e si susseguono incontri tra le parti coinvolte. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. La sessione di calciomercato resta aperta e le trattative sono in evoluzione.