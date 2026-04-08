Ederson-Atletico Madrid si entra nel vivo | accordo con il giocatore offerta pronta all'Atalanta

È stato raggiunto un accordo tra il portiere e l'Atletico Madrid, mentre un'offerta è stata presentata all'Atalanta. La trattativa tra le due squadre si sta concentrando sulla possibile cessione del giocatore, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane. Nel frattempo, sono in corso approfondimenti anche per altre operazioni tra Bergamo e la capitale spagnola, dopo alcune trasferimenti già conclusi.