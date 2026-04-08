Ederson-Atletico Madrid si entra nel vivo | accordo con il giocatore offerta pronta all'Atalanta
È stato raggiunto un accordo tra il portiere e l'Atletico Madrid, mentre un'offerta è stata presentata all'Atalanta. La trattativa tra le due squadre si sta concentrando sulla possibile cessione del giocatore, con l’obiettivo di definire i dettagli nelle prossime settimane. Nel frattempo, sono in corso approfondimenti anche per altre operazioni tra Bergamo e la capitale spagnola, dopo alcune trasferimenti già conclusi.
Sull'asse tra Bergamo e la capitale iberica può chiudersi l'ennesima operazione dopo Ruggeri, Lookman e Raspadori. Le cifre della trattativa e il nuovo contratto per il centrocampista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ederson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissimedi Luca FiorettiEderson Juventus, sfuma un grandissimo obiettivo per la dirigenza bianconera a causa del forte inserimento dell’Atletico Madrid Il...
Atletico Madrid pronta a puntare su Ederson dell'AtalantaNel panorama del calcio internazionale, un centrocampista brasiliano in forza all’Atalanta si distingue per capacità tecnico-tattiche e per una...
Temi più discussi: Ederson saluterà l'Italia: accordo con l'Atletico Madrid, all'Atalanta una cifra intorno ai 35-40 milioni; Atalanta, Ederson: in arrivo la prima offerta dell'Atletico Madrid: le cifre e la situazione; Atalanta, è arrivata l'offerta dell'Atletico Madrid per Ederson; L'Atletico Madrid prepara l'offerta per Ederson: le cifre e la posizione dell'Atalanta.
Ederson-Atletico Madrid, si entra nel vivo: accordo con il giocatore, offerta pronta all’AtalantaSull'asse tra Bergamo e la capitale iberica può chiudersi l'ennesima operazione dopo Ruggeri, Lookman e Raspadori ... fanpage.it
Atletico Madrid su Ederson: pronta offerta da 35 milioniL’Atletico Madrid prepara un’offerta da 35 milioni più bonus per Ederson. L’Atalanta chiede 50 milioni per il centrocampista brasiliano. europacalcio.it
Ederson è un nome che da tempo è accostato alla Juve, ma ora l'irruzione definitiva dell'Atletico Madrid rischia di far defilare del tutto i bianconeri Secondo Sky, per il brasiliano è pronta una proposta da 35 milioni circa, mentre l'Atalanta spinge per una cifra - facebook.com facebook
#Ederson verso l’ #AtleticoMadrid Tutti gli aggiornamenti x.com