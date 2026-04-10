Dopo il primo incontro dell’8 aprile, si entra nel vivo delle trattative per il risarcimento relativo al bambino sottoposto a un trapianto. Le discussioni continuano tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di definire le condizioni e i dettagli del risarcimento. La questione ha attirato l’attenzione dei media, mentre le parti interessate cercano di trovare un accordo che possa soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il primo incontro dell’8 aprile, durante il quale è stata valutata la sussistenza dei presupposti, entrerà nel vivo il prossimo 4 maggio la trattativa per il riconoscimento di un risarcimento stragiudiziale alla famiglia Caliendo per il decesso del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all’ ospedale Monaldi. E’ quanto si evince da una comunicazione dell’Azienda Specialistica dei Colli di Napoli. L’appuntamento è fissato per le 15, nella sede dell’ Uoc Affari Legali. “L’invito alla partecipazione al tavolo della trattativa – fa sapere l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo – è stato esteso anche ai medici indagati, oltre che a me e all’Azienda Sanitaria del Trentino Alto Adige”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, entra nel vivo la trattativa per il risarcimento

Il caso del "cuore bruciato" trapiantato a un bimbo (e perché c'entra anche il nostro territorio)È delle scorse ore la notizia che la procura di Napoli ha disposto il sequestro del contenitore utilizzato per conservare e trasportare il cuore.

Juventus: Vlahovic, trattativa nel vivoLa trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è entrata nel vivo, ma per arrivare alla firma servono ancora degli aggiustamenti...

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, entra nel vivo trattativa per risarcimento; La morte del piccolo Domenico, interrogati due cardiochirurghi; Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più; Ecco perchè la cultura del donare gli organi è importante.

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BIMBO TRAPIANTATO/ Cosa fare per salvare la fiducia nel sistema e il nuovo cuore in attesaIl bimbo trapiantato rischia la vita a causa del cuore danneggiato. Vanno individuate le responsabilità, ma il sistema trapianti funziona I fatti di cronaca sono noti, ma come sempre meritano un ... ilsussidiario.net