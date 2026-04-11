Mercato Inter Ceccarini svela le strategie nerazzurre | Da Bastoni ad Acerbi fino a Muharemovic e Solet Ecco tutti i movimenti…

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha illustrato le mosse dell’Inter sul mercato, citando acquisti e cessioni previste. Tra i nomi menzionati ci sono Bastoni, Acerbi, Muharemovic e Solet. La trattativa con vari giocatori sembra essere al centro delle strategie della squadra nerazzurra in vista della prossima finestra estiva. La discussione si concentra sui possibili movimenti in entrata e in uscita della società.

Inter News 24 Mercato Inter, Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per Tmw, ha parlato così delle strategie nerazzurre in vista dell’estate. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con una minaccia concreta proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tmw, il Barcellona ha messo nel mirino Alessandro Bastoni. Le dichiarazioni del giornalista chiariscono la posizione dei club: « Il Barcellona è intenzionato a fare sul serio per Bastoni. La richiesta dei nerazzurri è molto alta (70 milioni) ma l’idea degli spagnoli è quella di insistere in maniera decisa. È chiaro che l’Inter proverà a resistere ma la possibilità di un suo addio è concreta ».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet. Ecco tutti i movimenti…» Mercato Inter, per la difesa sondato anche il profilo di Solet: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro valuta anche il profilo di Solet per rafforzare il reparto difensivo: ecco tutti i... Mercato Inter, scatto importante nella trattativa per Muharemovic! Ecco tutti i dettagli dell’affaredi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro punta forte su Muharemovic e accelera nella trattativa: ecco tutti i dettagli dell’affare...