Inter | Frattesi e due big in vendita per fare cassa

L’Inter ha deciso di mettere in vendita tre giocatori chiave, tra cui Frattesi e due altri big, per raccogliere fondi destinati alla prossima sessione di mercato. La società intende alleggerire la rosa e ottenere risorse finanziarie per acquistare nuovi rinforzi. La decisione arriva in vista di un piano di rinnovamento della squadra, con obiettivi ancora da definire.

L’ Inter si prepara a una profonda sforbiciata alla rosa per finanziare la prossima campagna acquisti e consegnare a Cristian Chivu i rinforzi promessi. Come svelato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha individuato tre pedine illustri da sacrificare sull’altare del bilancio: Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Benjamin Pavard. Si tratta di elementi ormai scivolati ai margini del progetto tecnico e la loro partenza in blocco potrebbe fruttare alle casse di viale della Liberazione una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno fondamentale per sbloccare le trattative in entrata senza gravare sulle finanze del club. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Frattesi-Inter vs Atalanta

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