Rete gas | No alla vendita No a fare cassa No a privarsi di un bene pubblico strategico
In una dichiarazione ufficiale, un rappresentante ha espresso netto rifiuto alla vendita della rete gas, sottolineando che non si devono fare cassa a discapito di un bene pubblico considerato strategico. La posizione si focalizza sulla necessità di mantenere il controllo pubblico su questa infrastruttura, evidenziando l'importanza di non privarsi di un elemento fondamentale per il settore energetico nazionale.
Arezzo, 18 marzo 2026 – « Rete gas: NO alla vendita. No a fare cassa. NO a privarsi di un bene pubblico strategico. No alla vendita senza un reale e serio confronto pubblico che avalla una scelta i cui effetti si ripercuoteranno sulle generazioni future Ecco il vero volto di questa della maggioranza targata Chiassai da un lato si scaglia verso soluzioni del passato rispetto ai servizi pubblici dall’altro alla prima occasione invece di pensare a processi che vanno oltre l’oggi e la sua legislatura promuove la vendita della Rete del gas metano per fare cassa. Infatti nel prossimo Consiglio comunale del 26 marzo portata in discussione la delibera che prevede la vendita della rete di distribuzione del gas di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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