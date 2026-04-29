Inter piano cessioni | Frattesi in uscita scatta l’ora dei big

Il mercato dell’Inter si muove rapidamente, con il club che si sta preparando a cedere alcuni giocatori e a rafforzarsi con acquisti di livello. In questa fase, si parla di un possibile addio di un centrocampista e di un’attenta valutazione dei profili di spicco da inserire in rosa. La società sta cercando di rispettare le regole di bilancio imposte dal fondo di investimento senza compromettere le proprie strategie sportive.

Il mercato dell’ Inter entra nella sua fase operativa più calda, sospinto dalla necessità di bilanciare le ambizioni tecniche con la rigorosa sostenibilità finanziaria imposta dal fondo Oaktree. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la strategia del club di viale della Liberazione passerà inevitabilmente da una serie di cessioni eccellenti volte a generare il tesoretto necessario per i nuovi innesti. In cima alla lista dei partenti figura Davide Frattesi: il centrocampista azzurro, dopo una stagione vissuta spesso all’ombra dei titolari, appare ormai destinato a un addio quasi certo. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: massimizzare l’incasso da una partenza che, nello scacchiere tattico attuale, viene considerata inevitabile per finanziare operazioni in entrata di maggior impatto immediato.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, piano cessioni: Frattesi in uscita, scatta l’ora dei big Notizie correlate L’Inter ora è costretta a fare la vera rivoluzione: i nomi dei 6-7 giocatori in uscita, ma servirà spendereNon è certo una cosa programmata, anzi, per quanto possa aiutare ad avviare un processo che in casa Inter si attende da un po’ di tempo. Mercato Inter, il piano del club nerazzurro è chiaro: ringiovanire la rosa. E sulle cessioni la linea è chiara…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Corriere dello Sport svela la strategia per il futuro del club nerazzurro: Marotta ha un solo obiettivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Inter si muove con le cessioni: Frattesi e non solo, 5 giocatori in uscita dai Nerazzurri; Napoli-Conte: ADL valuta due alternative, il piano per la panchina in caso d'addio; Inter su Koné, la Roma fissa il prezzo: un Nerazzurro nell'affare per abbassare l'esborso; Addio estivo scontato, ma a gennaio la cessione di Frattesi è saltata per un motivo: il retroscena. Roma, resta viva l’ipotesi Frattesi: l’Inter apre alla cessioneLa Roma continua a seguire Davide Frattesi. L'Inter apre alla cessione a aspetta solo l'offerta giusta: la situazione. siamolaroma.it Inter, epilogo scontato per Frattesi: solo 1084 minuti in stagione, in estate sarà cessioneNon appena si avvicina una sessione di mercato si torna a parlare di lui. Davide Frattesi sembra essere in partenza dall'Inter. Il centrocampista. tuttomercatoweb.com Il caso Inter-Roma e quel fallo su Bisseck di N'Dicka: "Fatti i fatti tuoi" - facebook.com facebook GdS - Dimarco- #Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo... x.com