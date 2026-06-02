Insulti e violenze nel cantiere del consolato Usa a Milano un operaio | Mi rinchiudeva nel suo ufficio

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, un operaio ha riferito di aver subito insulti e violenze, tra cui essere stato rinchiuso in un ufficio. L'inchiesta per caporalato ha portato alla luce presunti abusi, intimidazioni e segregazioni rivolti a centinaia di operai indiani. Si parla di episodi di violenza fisica e vessazioni, con testimonianze di lavoratori coinvolti in tali comportamenti. La procura sta indagando sui fatti.

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"Bast***o, fai veloce altrimenti ti spacco il cu*o". Nell'inchiesta per caporalato sul cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, emerge un sistema di presunti abusi, violenze fisiche, intimidazioni e segregazioni ai danni di centinaia di operai indiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, sfruttamento nel cantiere del consolato Usa: fermato il responsabile

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