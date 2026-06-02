Inizia la rissa pestaggio bloccato dai residenti Interviene il sindaco

Nel pomeriggio del primo giugno, trenta persone si sono coinvolte in una rissa in un condominio di via Herrera a Jesolo. La lite si è trasformata in un pestaggio, ma è stata fermata dai residenti che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno interrotto la colluttazione e separato i partecipanti. La scena è durata alcuni minuti prima che le forze dell'ordine intervenissero.

Scoppia la rissa fra trenta persone e la quiete si rompe per alcuni minuti a Jesolo, nel pomeriggio del primo giugno, nel contesto condominiale di via Herrera dove i residenti hanno chiamato i carabinieri interrompendo il pestaggio. In serata è intervenuto il sindaco, Christofer De Zotti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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