Il sindaco di San Candido ha risposto alle recenti critiche provenienti dai residenti riguardo al comportamento degli agenti della polizia municipale. I residenti si sono lamentati di alcuni episodi che, secondo loro, sarebbero stati eccessivi o poco equilibrati. La diminuzione dei turisti in città ha portato a una riduzione della presenza della polizia locale, secondo quanto riferito dal primo cittadino.

? Domande chiave Perché i residenti lamentano eccessi e mancanza di equilibrio dagli agenti?. Come influisce il calo dei turisti sulla presenza della polizia locale?. Chi ha causato le tensioni durante l'ultima seduta del consiglio?. Quali nuove dinamiche hanno cambiato il controllo del territorio comunale?.? In Breve Nuovi agenti e un nuovo comandante hanno modificato l'organico della polizia municipale.. Il calo del flusso turistico invernale ha permesso controlli più capillari nelle frazioni.. L'opposizione ha portato le lamentele dei residenti durante l'ultima seduta del consiglio.. La gestione del territorio deve bilanciare sicurezza pubblica e libertà dei cittadini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Candido: il sindaco difende la polizia municipale dai residenti

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