Rissa durante la festa di paese | il sindaco interviene e viene steso da un pugno

Durante la notte tra venerdì 1° e sabato 2 maggio a Piancogno si è verificata una rissa durante la Fiera dei Fiori. Le persone coinvolte hanno iniziato con urla e spintoni, e successivamente uno dei partecipanti ha colpito il sindaco, che cercava di calmare la scena. Il primo cittadino è stato colpito da un pugno e si è ferito nel tentativo di intervenire.

Prima le grida, poi gli spintoni, infine l’aggressione al sindaco. È accaduto nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 maggio a Piancogno, durante la tradizionale Fiera dei Fiori: il primo cittadino Alberto Farisè è rimasto ferito mentre cercava di placare una rissa tra giovanissimi.Secondo quanto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it USA : l'Enfer de la Prison pour Mineurs Notizie correlate Cerca di fermare una lite, ma viene colpito da un pugno: sindaco di Piancogno finisce in ospedaleBrescia, 3 maggio 2026 – È stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di fermare una lite tra ragazzi . Borore, cade da cavallo durante la festa del paese: morto 25enne Il giovane è stato disarcionato e calpestato dall’animale durante le esibizioni nel galoppatoio comunale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedale; Notte di tensione alla Fiera di San Martino: giovane denunciato dopo una rissa; Aperyshow in Dogana, i residenti: Notte insonne tra musica e scazzottate; Corteo No Base del 25 aprile: 500 in marcia davanti alla base americana Camp Darby. Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedaleÈ accaduto la sera del Primo Maggio a Piancogno durante la Festa dei Fiori. A sferrare il colpo che ha mandato a terra Alberto Farisè è stato un 17enne, poi denunciato ... giornaledibrescia.it Tarquinia – Rissa tra giovani alla Festa della Merca: un ferito e intervento dei carabinieriDurante la colluttazione uno dei giovani ha riportato una ferita al volto TARQUINIA - Un pomeriggio di festa si è trasformato in un episodio di violenza duran ... etrurianews.it MAXI RISSA IN CARCERE, FERITI 5 AGENTI! Nuovo episodio di violenza nel carcere di Frosinone, dove nel pomeriggio di sabato è scoppiata una rissa nella settima sezione detentiva tra due gruppi di detenuti, uno tunisino e uno albanese. Durante l’interv - facebook.com facebook Rissa tra genitori durante la partita di calcetto, 80enne prova a calmarli e cade dai gradoni: portato in ospedale x.com