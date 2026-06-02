Inigo Martinez | Noi calciatori in Arabia viviamo nei compound Ronaldo ha una villa non esce mai da lì

Inigo Martinez ha spiegato che i calciatori dell'Al Nassr vivono in compound in Arabia Saudita. Ha aggiunto che Ronaldo possiede una villa e non esce mai da lì. Martinez ha descritto le differenze tra la sua esperienza e quella del portoghese, sottolineando che mentre i giocatori condividono spazi chiusi, Ronaldo preferisce vivere in una residenza privata.

Inigo Martinez racconta come vivono i calciatori dell'Al Nassr in Arabia Saudita, ma ci sono delle differenze con Ronaldo: "Lui ha una villa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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INIGO MARTINEZ 2 GOAL | Al Najma vs Al Nassr (0-5) • Saudi pro league

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