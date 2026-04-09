Toney e il complotto per favorire Ronaldo e Inzaghi in Arabia | Spero abbiano registrato l'arbitro
Dopo la partita, un attaccante dell'Al-Ahli ha riferito di aver ascoltato alcune frasi da parte dell’arbitro, che gli avrebbe detto di mantenere la concentrazione sulla Champions asiatica. L’attaccante ha anche espresso il desiderio che le registrazioni dell’arbitro siano disponibili. La vicenda coinvolge presunti complotti per favorire alcuni giocatori in Arabia, con l’attaccante che ha fatto riferimenti a possibili manovre a sostegno di Ronaldo e Inzaghi.
L'attaccante dell'Al-Ahli ha denunciato a fine partita le frasi dell'arbitro: "Ci ha detto di restare concentrati sulla Champions asiatica. ma che vuole dire?". La nota durissima del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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